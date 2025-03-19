В частности Полярную звезду никогда не видели в Австралии. Для навигации там используют созвездие Южный Крест. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему в Австралии не видно Полярную звезду

Полярная звезда (Polaris) расположена почти точно над Северным полюсом Земли, поэтому ее можно увидеть только из Северного полушария. Она возвышается примерно на 89° северной широты, то есть почти совпадает с осевым наклоном Земли.

В Южном полушарии Полярная звезда размещена ниже горизонта, поэтому ее просто не видно. Поэтому ее нет не только в Австралии, но и во всех странах в Южном полушарии. Например: в Новой Зеландии, Аргентине, Чили, Южной Африке, южной части Индонезии и в большинстве стран экваториального пояса.

Кроме этого, Полярную звезду трудно или невозможно увидеть даже в некоторых странах, которые частично размещены в Северном полушарии, но расположены очень близко к экватору, например:

Северные острова Индонезии;

Северная часть Бразилии;

Конго, Уганда, Кения;

Мальдивы.

В то же время многие "южные" люди даже не задумываются о Полярной звезде, ведь "королем неба" там является созвездие Южный Крест. Это 4 самые яркие звезды в местном небе.



Созвездие Южный крест над Новой Зеландией / Википедия

Интересный факт. Созвездие Южный Крест украшает государственные флаги двух расположенных в Южном полушарии стран – Австралии и Новой Зеландии.

К слову, из-за интенсивной фазы солнечной активности в 2025 году ожидается самое сильное за десятилетие Северное сияние, которое будет видно в Европе. Однако заметьте, что лучше всего наблюдать за звездами и сиянием там, где нет искусственного светового загрязнения в небе.