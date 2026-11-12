Через одну помилку в системі EES українців можуть не пустити до Європи: що робити

Нова система в'їзду/виїзду EES вже спричиняла чимало затримок на кордонах Шенгенської зони протягом літа, але зараз туристам доводиться зіткнутися з цілком новою проблемою.

Через ще одну потенційну проблему з системою EES сотні туристів неправильно позначають як таких, що перевищили термін перебування у Шенгенській зоні – тобто 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду, пише Euronews.

Чому туристів можуть не пустити до Шенгенської зони?

У жовтні 2025 року систему EES почали запроваджувати, але вже у квітні вона стала обов'язковою для 29 країн у Європі. Ця система замінює штампи у паспортах та цифровим способом реєструє в'їзди та виїзди у всіх країнах ЄС, за винятком Кіпру та Ірландії, а також в Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейні.

Запровадили систему для того, аби автоматично виявляти осіб, що перевищили свій термін перебування. Адже громадяни країн, що не входять до ЄС, можуть перебувати там всього 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Ось тільки проблема полягає в тому, що деякі мандрівники не реєструють свої виїзди – а це значить, що їхні дні в Шенгенській зоні продовжують накопичуватися навіть після того, як вони виїхали. І через те, що з людьми не зв'язуються безпосередньо через перевищення терміну перебування, проблему часто виявляють вже на кордоні.

Тож перед поїздкою варто перевірити кількість днів, проведених у Шенгенській зоні, на офіційному сайті EES.

Якщо ви помітили помилку в результатах – неправильну кількість днів або ж повідомлення системи про "неповні дані", потрібно звернутися до контролера даних у країні, в якій сталася помилка.

До свого електронного листа потрібно додати скан паспорта та підтвердження виїзду. Ним зазвичай слугує посадковий талон на літак або квиток на потяг чи автобус із Шенгенської зони.