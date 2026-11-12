Из-за одной ошибки в системе EES украинцев могут не пустить в Европу: что делать

Из-за еще одной потенциальной проблемы с системой EES сотни туристов ошибочно классифицируются как превысившие срок пребывания в Шенгенской зоне – то есть 90 дней в течение любого 180-дневного периода, пишет Euronews.

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В октябре 2025 года систему EES начали внедрять, но уже в апреле она стала обязательной для 29 стран Европы. Эта система заменяет штампы в паспортах и цифровым способом регистрирует въезды и выезды во всех странах ЕС, за исключением Кипра и Ирландии, а также в Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне.

Систему ввели для того, чтобы автоматически выявлять лиц, превысивших срок пребывания. Ведь граждане стран, не входящих в ЕС, могут находиться там всего 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Вот только проблема заключается в том, что некоторые путешественники не регистрируют свои выезды – а это значит, что их дни в Шенгенской зоне продолжают накапливаться даже после того, как они выехали. А поскольку с людьми не связываются напрямую по поводу превышения срока пребывания, проблему часто выявляют уже на границе.

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Поэтому перед поездкой стоит проверить количество дней, проведенных в Шенгенской зоне, на официальном сайте EES.

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Если вы заметили ошибку в результатах – неверное количество дней или сообщение системы о "неполных данных", – необходимо обратиться к контролеру данных в той стране, где произошла ошибка.

К электронному письму необходимо приложить скан паспорта и подтверждение выезда. Им обычно служит посадочный талон на самолет или билет на поезд или автобус из Шенгенской зоны.