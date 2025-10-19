Помилки при переїзді в Іспанію: українка розповіла, чого слід уникати
- Українка радить отримати NIE (Número de Identidad de Extranjero) до приїзду в Іспанію, щоб уникнути великих черг.
- Перед переїздом варто визначити варіанти роботи в обраному населеному пункті та подбати про переклад документів, особливо якщо є діти.
Чимало українців переїздять до Іспанії – і для того, аби цей процес виявився максимально простим та комфортним, слід уникати кількох помилок. І українка, що живе в країні вже кілька років, розповіла, яких саме.
Переїзд до іншої країни – це завжди стрес, адже потрібно пристосовуватися до інших звичаїв, законів та мови, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.
Цікаво "Це найболючіша тема": українка розповіла про проблеми після переїзду в Іспанію
Які є основні помилки після переїзду до Іспанії?
Перша помилка, про яку розповіла українка – це не подбати про отримання NIE (Número de Identidad de Extranjero) – унікального коду, що надається усім іноземцям в Іспанії, ще до приїзду в країну.
Багато людей вирішують робити все по факту після приїзду. Але насправді вас можуть чекати великі черги, тому що в таких містах як Малага, Мадрид, черги розписані на місяць вперед,
– поділилася українка.
Українка розповіла про основні помилки в Іспанії: дивіться відео
І іноді доводиться чекати місяці лише для того, аби отримати перший документ в Іспанії. Друге, що потрібно зробити ще до приїзду – це визначити, які варіанти роботи є в тому чи іншому населеному пункті, аби потім це не стало неприємною несподіванкою.
Придивляйтеся обов'язково, в якому місті чи селі буде саме для вас робота,
– додала дівчина.
Ще одна важлива порада від українки – подбати про переклад документів, особливо у випадку, якщо є діти. Перекласти свідоцтво про народження потрібно наперед. Окрім того, радить не ігнорувати блогерка й вивчення іспанської мови.
Що ще про життя українців за кордоном варто знати?
Українка, що живе в Іспанії, поділилася, чи є сенс переїжджати до країни, якщо немає віддаленої роботи. Вона переконана, що знайти тут хороші вакансії без знання мови дуже складно.
Тим часом українка, що живе у Нідерландах, поділилася, чому вона обрала цю країну для переїзду.