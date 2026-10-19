"Країна для тих, хто не працює": українка поскаржилася на дефіцит продуктів у Німеччині

Жителі Німеччини зіткнулися з проблемою браку базових харчів у вечірній час. Навіть у супермаркетах із графіком до 22:00 уже після 16:00 полиці залишаються практично порожніми.

Про це повідомила користувачка illiomia у соцмережі Threads.

Вихідні перетворюються на побутовий марафон

За словами українки, звичний робочий графік за схемою 5/2 перетворює побут у країні на постійний стрес. Вона розповіла, що під час походу до торговельного залу їй взагалі не вдалося знайти базові позиції, зокрема свіжий хліб або овочі.



Порожні полиці в магазині в Німеччині / Фото illiomia з Threads

"Вітрини "по акції" знесені як після урагану. І це кожна субота така! Ввечері по буднях полиці такі самі. Субота стає марафоном "встигни все": у всі магазини, поприбирати і попрати (бо в неділю не можна)", – зазначила жінка.

Вона звернула увагу на те, що через заборону на роботу магазинів і шумну домашню роботу в неділю всі побутові завдання доводиться виконувати в один вихідний день.

Чому в Німеччині не працюють у неділю?

У Німеччині недільний відпочинок (Sonntagsruhe) захищений Основним законом і трудовим законодавством. У неділю та святкові дні більшість магазинів і підприємств не працює. Це правило має релігійне коріння, адже неділя традиційно вважається днем для відвідування церкви, відпочинку та спілкування з родиною. Крім того, закон гарантує працівникам регулярний вихідний для відновлення сил. Неділя також вважається днем тиші (Ruhetag), тому в цей час можуть обмежуватися гучні побутові роботи, зокрема косіння газону, свердління та ремонт. За порушення місцевих правил тиші передбачені штрафи.

Скільки українці витрачають на життя за кордоном?

Нагадаємо, раніше ми писали про досвід киянки Людмили Русіної, яка переїхала до Німеччини та намагається заощаджувати на щоденних закупівлях. За її підрахунками, родині на продукти вистачає 150 – 200 євро на місяць, а один стандартний чек у магазині становить близько 80 євро.

Також ми розповідали про витрати української блогерки Люсі в Іспанії, де оренда житла забирає 900 – 950 євро на місяць, а на харчування щомісяця йде приблизно 500 – 600 євро.