Німеччина має одну з найсильніших економік Європи, але й ціни там досить високі. Тому чимало людей дивуються, коли дізнаються, що закупитися продуктами на місяць там можна всього за 200, а іноді й за 150 євро на людину. Про те, як це зробити, розповіла блогерка Людмила Русіна.

Як можна заощадити на продуктах у Німеччині?

Українка за кілька років у Німеччині вже розібралася, як можна суттєво зекономити на покупці звичайних продуктів. І перший спосіб елементарний – щотижневі акції. На них деякі товари часто можна придбати вдвічі дешевше, а то й втричі.

Раз на тиждень в застосунках супермаркетів я перевіряю знижки. Займає в мене це хвилин 10. Також є зручний застосунок Prospektangebote, у якому представлені пропозиції всіх відомих німецьких супермаркетів,

– поділилася українка.

Раз на два тижні українка відвідує німецький супермаркет Kaufland. Робить вона це переважно середами, бо це останній день перед зміною акцій, і тоді ціни на товар часто знижують ще й додатково.

Українка розповіла, як купує продукти в Німеччині: дивіться відео

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Третій німецький лайфхак – робити покупки в суботу чи перед святами. Через те що в неділю та святкові дні магазини в країні не працюють, супермаркети часто роблять знижку на деякі позиції до 80%.

Але пропозиції ці відрізняються не тільки в різних магазинах, але й в різних містах. Знаю, що одній людині важко вкластися в цю суму. Але родина з 2 – 3 людей може легко збалансовано харчуватися в межах 150 – 200 євро на людину,

– розповіла українка.

Тим часом багато інших українців в Німеччині часто навпаки скаржаться на ціни продуктів. Наприклад, українка показала, що їй вдалося купити на 60 євро у Німеччині – і кількість продуктів зовсім невелика.

Українка показала закуп на 60 євро в Німеччині / Фото Threads

Але в коментарях швидко зауважили, що на фотографії "загубилися" кілька товарів сумою на приблизно 20 євро.