Германия – одна из стран с самой сильной экономикой в Европе, но и цены там довольно высокие. Поэтому многие удивляются, узнав, что закупиться продуктами на месяц там можно всего за 200, а иногда и за 150 евро на человека. О том, как это сделать, рассказала блогер Людмила Русина.

Как можно сэкономить на продуктах в Германии?

Украинка за несколько лет в Германии уже разобралась, как можно существенно сэкономить на покупке обычных продуктов. И первый способ прост – еженедельные акции. На них некоторые товары часто можно приобрести вдвое дешевле, а то и втрое.

Раз в неделю в приложениях супермаркетов я проверяю скидки. Занимает это у меня минут 10. Также есть удобное приложение Prospektangebote, в котором представлены предложения всех известных немецких супермаркетов,

– поделилась украинка.

Раз в две недели украинка посещает немецкий супермаркет Kaufland. Делает она это преимущественно по средам, так как это последний день перед сменой акций, и тогда цены на товары часто снижают еще и дополнительно.

Украинка рассказала, как покупает продукты в Германии: смотрите видео

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Третий немецкий лайфхак – делать покупки в субботу или перед праздниками. Поскольку в воскресенье и в праздничные дни магазины в стране не работают, супермаркеты часто предоставляют скидки на некоторые товары до 80%.

Но эти предложения различаются не только в разных магазинах, но и в разных городах. Знаю, что одному человеку трудно уложиться в эту сумму. Но семья из 2–3 человек может легко сбалансированно питаться в пределах 150–200 евро на человека,

– рассказала украинка.

Между тем многие другие украинцы в Германии часто, напротив, жалуются на цены на продукты. Например, украинка показала, что ей удалось купить на 60 евро в Германии – и количество продуктов совсем небольшое.

Украинка показала покупки на 60 евро в Германии / Фото Threads

Но в комментариях быстро заметили, что на фотографии "потерялись" несколько товаров на сумму примерно 20 евро.