"Величезна конкуренція": українка поділилася порадами з пошуку роботи у Німеччині

Українка, що переїхала до Німеччини, поділилася, що знайти роботу у німецькій компанії – цілком реально, навіть якщо немає гарного знання мови. Для цього вона радить дотримуватися кількох правил у пошуку роботи.

Пошук роботи за кордоном може виявитися досить непростим завданням – але після того, як українці вдалося влаштуватися у німецькій компанії, вона винесла для себе кілька цінних уроків, а згодом поділилася ними у своєму блозі в TikTok.

Як знайти роботу в Німеччині?

Перше, що радить українка – це не використовувати для пошуку роботи тільки популярні сайти, як-от Stepstone та Indeed.

Це, звичайно, хороші платформи, але там величезна конкуренція. Тому раджу також шукати вакансії на офіційному сайті Bundesagentur für Arbeit та безпосередньо на сайтах компаній,

– поділилася блогерка.

Також дівчина радить створювати своє резюме у Word. Пояснює вона це тим, що чимало компаній в Німеччині використовують ATS-системи для обробки резюме, і тому у пріоритет потрібно ставити просте та зрозуміле оформлення.

Українка розповіла про пошук роботи в Німеччині: дивіться відео

Але на одній версії резюме українка спинятися не радить: натомість краще зробити 3 – 4 варіанти під різні групи вакансій та робити акцент саме на релевантному досвіді. А ось супровідний лист взагалі варто адаптовувати під кожну конкретну вакансію.

Рекомендує дівчина й не відкидати одразу ж варіант практики.

Існує міф, що в практики в Німеччині не оплачувані, але це не так. Наприклад, одна з моїх практик тривала цілий рік, і весь цей час я отримувала повноцінну зарплату,

– розповіла українка.

Сама дівчина під час пошуку роботи ставила собі за мету знайти її якомога швидше, і через це ухвалила рішення розширювати географію пошуку. Наостанок українка радить не чекати, поки німецька стане ідеальна, а також подаватися на вакансії, навіть якщо ви не відповідаєте повністю усім вимогам.