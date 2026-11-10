"Величезна конкуренція": українка поділилася порадами з пошуку роботи у Німеччині

Пошук роботи за кордоном може виявитися досить непростим завданням – але після того, як українці вдалося влаштуватися у німецькій компанії, вона винесла для себе кілька цінних уроків, а згодом поділилася ними у своєму блозі в TikTok.

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Як знайти роботу в Німеччині?

Перше, що радить українка – це не використовувати для пошуку роботи тільки популярні сайти, як-от Stepstone та Indeed.

Це, звичайно, хороші платформи, але там величезна конкуренція. Тому раджу також шукати вакансії на офіційному сайті Bundesagentur für Arbeit та безпосередньо на сайтах компаній– поділилася блогерка.

Також дівчина радить створювати своє резюме у Word. Пояснює вона це тим, що чимало компаній в Німеччині використовують ATS-системи для обробки резюме, і тому у пріоритет потрібно ставити просте та зрозуміле оформлення.

Українка розповіла про пошук роботи в Німеччині: дивіться відео

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Але на одній версії резюме українка спинятися не радить: натомість краще зробити 3 – 4 варіанти під різні групи вакансій та робити акцент саме на релевантному досвіді. А ось супровідний лист взагалі варто адаптовувати під кожну конкретну вакансію.

Рекомендує дівчина й не відкидати одразу ж варіант практики.

Існує міф, що в практики в Німеччині не оплачувані, але це не так. Наприклад, одна з моїх практик тривала цілий рік, і весь цей час я отримувала повноцінну зарплату– розповіла українка.

Сама дівчина під час пошуку роботи ставила собі за мету знайти її якомога швидше, і через це ухвалила рішення розширювати географію пошуку. Наостанок українка радить не чекати, поки німецька стане ідеальна, а також подаватися на вакансії, навіть якщо ви не відповідаєте повністю усім вимогам.