"До цього життя не готувало": українка розкрила неприємні нюанси іспанських квартир

Одне з перших питань, що постає перед українцями, що переїздять в Іспанію – це пошук та вибір житла. Втім, тут є кілька нюансів, які дуже важливо враховувати.

Українка розповіла, що після переїзду до новобудови в Іспанії цілий рік була щаслива – але потім "вилізли" кілька нюансів, про які вона й не підозрювала. Саме їх вона радить врахувати іншим мігрантам перед покупкою чи орендою житла, повідомляє mrs.faustova.

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Що потрібно врахувати в оренді в Іспанії?

Перше, що не врахувала українка – це те, що вона переїхала у новий район в місті, що тільки почав розвиватися. Тож гарна новобудова може швидко перетворитися на центр будівництва, що триває цілий день.

І після року ідеального тихого життя ми живемо просто в постійному будівництві і не знаємо, коли це закінчиться – і чи закінчиться взагалі. Хочеться все кинути, і просто поїхати в село,

– поділилася блогерка.

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Сама українка живе у Валенсії – і в її районі великою проблемою також є чимала кількість безхатьків. Вони живуть прямо під новобудовами та таборяться під вікнами.

Щось в басейні незрозуміле роблять, щось хочуть в нас на диванчиках під кондиціонером сидіти, і ніхто це не регулює. Я от не знаю, це всі такі новобудови у Валенсії, чи тільки нам так пощастило,

– додала дівчина.

Шум та кількість безхатьків змушують блогерку серйозно замислитися про переїзд – водночас черга на оренду в її новобудову чимала. І це змушує жінку підозрювати, що інші квартири в Іспанії можуть виявитися навіть гіршими.