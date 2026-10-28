Польща посилить вимоги до отримання громадянства: потрібно буде не тільки скласти іспит

У міністерстві внутрішніх справ та адміністрації заявили про намір ускладнити отримання польського громадянства. Якщо зміни ухвалять, іноземцям доведеться не лише скласти іспит, але й покращити мовні навички та попередньо прожити у Польщі довше.

У МВСіА підготували проєкт змін до закону про отримання громадянства – і скоро цей процес може суттєво ускладнитися для іноземців, і для українців у тому числі. Запропоновані положення передбачають значно суворіші вимоги, пише InPoland.

Як зміняться вимоги до громадянства Польщі?

Серед змін, що пропонують запровадити, є не лише обов'язковий іспит на знання про Польщу. Усім кандидатам на громадянство потрібно буде довше прожити у країні та продемонструвати вищий рівень володіння польською мовою.

Нові правила також мають забезпечити ретельнішу перевірку фінансового становища людей, що подають заяву на отримання польського громадянства. У відомстві також зауважили, що посилення вимог пов'язане з тим, що збільшилася кількість іноземців, які живуть у Польщі.

Тож нові правила передусім потрібні для того, аби забезпечити національну безпеку та перевірити реальні зв'язки заявників з Польщею.

Одна з найбільш важливих запропонованих змін – це запровадження тесту на громадянство. Іноземці, що хочуть отримати польський паспорт, повинні будуть скласти тест, що визначить рівень їхніх знань про Польщу, але наразі переліку питань до цього тесту ще немає.

Також необхідний рівень володіння мовою підвищать з B1 до B2. А ось наскільки довше потрібно буде легально жити в Польщі, аби подати заявку на громадянство, поки що невідомо.

Під час подачі заявки також будуть встановлювати, чи справді центр інтересів іноземця перебуває в Польщі: перевірятиметься податкове резидентство та буде встановлюватися мінімальний рівень доходу. Проєкт також передбачає обов'язковість подання декларації про вірність Республіці Польща.

Тим часом міністерство внутрішніх справ країни має намір розширити перелік підстав, що можуть призвести до відмови у визнанні іноземця громадянином Польщі. Окрім того, пропонують ще й додати пункт про можливість відібрання набутого громадянства. Можливо, це буде у випадку, якщо виявиться, що паспорт вдалося отримати на основі неправдивих заяв, підроблених документів чи приховування важливої інформації.

Зміни стосуватимуться в тому числі й відновлення польського громадянства: у міністерстві планують поступово скасувати спрощену процедуру, що зараз передбачена законом.