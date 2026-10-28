Польша усилит требования к получению гражданства: потребуется не только сдать экзамен

В Министерстве внутренних дел и администрации (МВСиА) подготовили проект поправок к закону о получении гражданства – и вскоре этот процесс может существенно усложниться как для иностранцев, так и для украинцев в том числе. Предлагаемые положения предусматривают значительно более строгие требования, пишет InPoland.

Adv

популярные видео

Как изменятся требования к получению гражданства Польши?

Среди предлагаемых изменений – не только обязательный экзамен на знание Польши. Всем кандидатам на гражданство нужно будет дольше прожить в стране и продемонстрировать более высокий уровень владения польским языком.

Новые правила также должны обеспечить более тщательную проверку финансового положения людей, подающих заявление на получение польского гражданства. В ведомстве также отметили, что усиление требований связано с тем, что увеличилось количество иностранцев, проживающих в Польше.

Поэтому новые правила нужны прежде всего для того, чтобы обеспечить национальную безопасность и проверить реальные связи заявителей с Польшей.

Реклама

Одно из наиболее важных предложенных изменений – введение теста на гражданство. Иностранцы, желающие получить польский паспорт, должны будут сдать тест, который определит уровень их знаний о Польше, однако на данный момент перечня вопросов для этого теста еще нет.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Также необходимый уровень владения языком повысят с B1 до B2. А вот насколько дольше нужно будет легально проживать в Польше, чтобы подать заявление на гражданство, пока неизвестно.

При подаче заявления также будет проверяться, действительно ли центр интересов иностранца находится в Польше: будет проверяться налоговое резидентство и устанавливаться минимальный уровень дохода. Проект также предусматривает обязательность подачи декларации о верности Республике Польша.

Между тем министерство внутренних дел страны намерено расширить перечень оснований, которые могут привести к отказу в признании иностранца гражданином Польши. Кроме того, предлагается также добавить пункт о возможности лишения приобретенного гражданства. Возможно, это будет иметь место в случае, если выяснится, что паспорт удалось получить на основании ложных заявлений, поддельных документов или сокрытия важной информации.

Изменения коснутся, в том числе, и восстановления польского гражданства: в министерстве планируют постепенно отменить упрощенную процедуру, предусмотренную в настоящее время законом.