Без іспитів: Німеччина спрощує процедуру обміну українських посвідчень водія

Верхня палата парламенту Німеччини схвалила спрощену процедуру обміну українських водійських посвідчень. Після набуття чинності рішення отримати німецьке посвідчення можна буде без складання іспитів.

Про це повідомив уповноважений з питань українців у відділенні Християнсько-демократичного союзу в Кьольні Михайло Удліс та relocate.to.

Коли набере чинності спрощена процедура?

Верхня палата Бундесрату підтримала рішення під час 1067-го пленарного засідання. Україну включили до Anlage 11 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) – переліку країн, громадяни яких можуть обмінювати водійські посвідчення за спрощеною процедурою.

Завдяки цьому українців у Німеччині звільнять від проходження теоретичного та практичного іспитів. Це може заощадити час на оформлення документів і кошти на отриманням німецького посвідчення.

У проєкті розглядали основні категорії, а саме A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE. До переліку не увійшли лише категорії B1 (квадроцикли) та T (трактори).

Крім того, документ включає українську мову до переліку мов, якими можна складати теоретичний іспит.

Зміни набудуть чинності після публікації у Федеральному віснику (Bundesanzeiger).

Зазначається, що до цих змін українці мали пройти навчання в німецькій автошколі, після чого скласти теоретичний та практичний іспити. Вартість такої процедури могла сягати 3 тисяч євро. Або ж дозволено їздити із національними посвідченням водія протягом визначеного законодавством строку після в'їзду до країни.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України змінило правила складання іспитів на отримання водійського посвідчення. Передбачений обов'язковий відцифрований образ обличчя людини.