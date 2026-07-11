Об этом сообщил уполномоченный по вопросам украинцев в отделении Христианско-демократического союза в Кельне Михаил Удлис и relocate.to.

Когда вступит в силу упрощенная процедура?

Верхняя палата Бундесрата поддержала решение во время 1067-го пленарного заседания. Украину включили в Anlage 11 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) – перечень стран, граждане которых могут обменивать водительские удостоверения по упрощенной процедуре.

Благодаря этому украинцев в Германии освободят от сдачи теоретического и практического экзаменов. Это может сэкономить время на оформление документов и средства на получение немецких прав.

В проекте рассматривались основные категории, а именно A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE. В перечень не вошли только категории B1 (квадроциклы) и T (тракторы).

Кроме того, документ включает украинский язык в перечень языков, на которых можно сдавать теоретический экзамен.

Изменения вступят в силу после публикации в Федеральном вестнике (Bundesanzeiger).

Отмечается, что до вступления этих изменений в силу украинцы должны были пройти обучение в немецкой автошколе, после чего сдать теоретический и практический экзамены. Стоимость такой процедуры могла достигать 3 тысяч евро. Либо же разрешается ездить с национальным водительским удостоверением в течение установленного законодательством срока после въезда в страну.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины изменило правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Предусмотрено обязательное оцифрованное изображение лица человека.