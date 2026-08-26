Курсуватиме вночі та поєднає три дуже популярні міста: в Європі запустять новий потяг

Новий потяг, що з'єднає три популярні міста Європи, курсуватиме вночі. Тож можна буде сісти у нього ввечері, а вже наступного ранку опинитися в іншій частині континенту.

Вже у квітні 2028 року планують запустити новий залізничний маршрут, що поєднає Брюссель, Амстердам та Копенгаген і Мальме, пише Euronews. Це буде перший маршрут компанії European Sleeper до Скандинавії.

Що відомо про потяг між Брюсселем та Копенгагеном?

Про запуск потяга домовилися European Sleeper та німецький оператор залізниці RDC. Новий нічний потяг допоможе прямо з'єднати залізницею країни Бенілюксу, Данію та південну Швецію.

Новий маршрут компанії стане новим кроком до розширення у напрямку Північної Європи. Нічне сполучення має зробити міста Західної та Північної Європи значно доступнішими для мандрівників. Зокрема, до Мальке та Копенгагена невдовзі можна буде дістатися без пересадок.

А лише з однією додатковою пересадкою можна буде дістатися ще до низки міст:

Лондона;

Парижа;

Стокгольма;

Осло.

Попередньо планується, що потяги вирушатимуть в обох напрямках приблизно о 19:00 за місцевим часом. А ось до кінцевої станції прибуватимуть десь о 10:00 ранку наступного дня. Відтак, більшу частину подорожі можна буде провести уві сні – і це дозволить не витрачати цілий день на дорогу.

Для пасажирів вже готують кілька варіантів розміщення: спільні спальні купе, комфортні сидіння та канапи. Окрім того, розглядають і можливість запуску покращених спальних місць категорії Deluxe – там можуть бути не лише двоспальні ліжка, але й окремі ванні кімнати.

Новий скандинавський маршрут буде не єдиним великим розширенням мережі European Sleeper: вже за кілька днів, а саме 9 вересня 2026 року, в перший рейс вирушить нічний потяг, що поєднає Брюссель та Мілан. Він має з'єднати країни Бенілюксу з північною Італією та Швейцарією. У 2028 році планують також відкрити й маршрут Брюссель – Барселона.