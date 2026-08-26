Уже в апреле 2028 года планируется запустить новый железнодорожный маршрут, что соединит Брюссель, Амстердам, Копенгаген и Мальме, сообщает Euronews. Это будет первый маршрут компании European Sleeper в Скандинавию.

Что известно о поезде между Брюсселем и Копенгагеном?

О запуске поезда договорились European Sleeper и немецкий железнодорожный оператор RDC. Новый ночной поезд поможет напрямую соединить железной дорогой страны Бенилюкса, Данию и южную Швецию.

Новый маршрут компании станет очередным шагом к расширению деятельности в направлении Северной Европы. Ночное сообщение должно сделать города Западной и Северной Европы значительно более доступными для путешественников. В частности, до Мальме и Копенгагена в скором времени можно будет добраться без пересадок.

А всего с одной дополнительной пересадкой можно будет добраться еще до ряда городов:

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Лондона;

Парижа;

Стокгольма;

Осло.

Предполагается, что поезда будут отправляться в обоих направлениях примерно в 19:00 по местному времени. А вот на конечную станцию они будут прибывать примерно в 10:00 утра следующего дня. Таким образом, большую часть путешествия можно будет провести во сне – и это позволит не тратить целый день на дорогу.

Для пассажиров уже готовят несколько вариантов размещения: общие спальные купе, комфортные сиденья и диваны. Кроме того, рассматривается возможность запуска улучшенных спальных мест категории Deluxe – там могут быть не только двуспальные кровати, но и отдельные ванные комнаты.

Новый скандинавский маршрут станет не единственным большим расширением сети European Sleeper: уже через несколько дней, а именно 9 сентября 2026 года, в первый рейс отправится ночной поезд, соединяющий Брюссель и Милан. Он должен соединить страны Бенилюкса с северной Италией и Швейцарией. В 2028 году планируется также открыть маршрут Брюссель – Барселона.