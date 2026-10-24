В Україні за це можна отримати штраф, а в Британії – цілком законно

У Великій Британії пішоходам дозволено переходити дорогу на червоне світло, якщо це не створює небезпеки. Натомість в Україні за аналогічну дію передбачено покарання у вигляді штрафу на 250 гривень.

Після переїзду до Лондона українці часто дивуються місцевим правилам дорожнього руху. Спочатку багато хто за звичкою чекає на зелений сигнал світлофора, вважаючи себе законослухняними громадянами, тоді як інші люди спокійно йдуть на червоне. Про один із таких випадків розповіла Ivanna Shuba у TikTok.

Відсутність заборон та дії поліції

Виявляється, що у Британії взагалі немає закону, який би забороняв пішоходам перетинати проїжджу частину на червоне світло.

Головне правило полягає у безпеці. "Тут важливо, аби не створювало небезпеки для себе та інших", – зазначається у розповіді. Якщо автомобілів немає, дорогу можна переходити абсолютно спокійно. Так, навіть місцева поліція переходить вулицю на заборонний сигнал.

В Україні ситуація кардинально відрізняється. За перехід дороги на червоне світло передбачена адміністративна відповідальність, і порушникам доведеться сплатити штраф у сумі 255 гривень.

Які ще цікаві й незвичні для українців правила діють в Британії?

Велика Британія відома незвичними законами та традиціями. Зокрема, у Лондоні формально заборонено переносити тротуарами дошки, драбини та бочки – це правило збереглося ще з вікторіанських часів. Логіка цього закону, насправді, проста: у XIX столітті вулиці Лондона були надзвичайно переповненими. Люди, які несли великогабаритні будівельні матеріали чи інструменти, постійно травмували перехожих, створювали тисняву та заважали дорожньому руху. Тому влада вирішила це врегулювати.

Інша характерна риса британців стосується їхньої поведінки. Так, вони мають звичку часто перепрошувати, навіть якщо не винні. Водночас дотримання черги вважається важливим проявом ввічливості, а спроби пройти без черги – грубістю.

А в деяких британських містах, зокрема, Давентрі, власникам собак можуть загрожувати штрафи до 100 фунтів, якщо під час прогулянки вони не мають запасних пакетів для прибирання за своїми тваринами.