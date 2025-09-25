Незвичне правило дорожнього руху в Греції дивує пішоходів і дратує водіїв
- На острові Корфу в Греції світлофори змінюють сигнали кожні сім з половиною хвилин, що викликає затори і дратує водіїв.
- Цей тривалий час очікування необхідний для регулювання потоку транспорту на вузьких дорогах, особливо для великого транспорту.
Туристи полюбляють Грецію за неймовірні краєвиди, білі пляжі та смачну кухню – але зовсім не за правила дорожнього руху.
Мандрівники, що приїздять на острів Корфу, особливо на своїх автомобілях, дуже часто зляться, коли потрапляють у затори, спричинені незвичним грецьким правилом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Які правила дорожнього руху дивують іноземців у Греції?
Перед тим як відправлятися в подорож до будь-якої іноземної країни, важливо ознайомитися з місцевими правилами – і вони можуть неабияк здивувати. Зокрема, туристів постійно дивують нові правила дорожнього руху у Греції – і одне з них для водіїв видається особливо "дратівливим".
Це правило діє на деяких маршрутах острова Корфу, і через нього можна втрапити у чималенький затор посеред вулиці. І туристка Анджелі заявила, що неймовірний грецький курорт випробував її терпіння, коли вона застрягла на світлофорі на кільканадцять хвилин.
Тільки не Греція, що випробовує мої проблеми з дорожньою агресією,
– підписала вона відео.
Під час зупинки у заторі Анджелі придивилася до дорожнього знака, що розташований під світлофором. Згори він підписаний грецькою, а нижче – англійською. Виявляється, на чималій частині маршрутів острова світло на світлофорі змінюється кожні сім з половиною хвилин.
Туристка показала дивний дорожній знак у Греції: дивіться відео
Тож якщо вам не пощастить потрапити на зелене світло з першого разу, можна застрягнути там на 15 хвилин, або ж навіть більше – і це тільки на одному перехресті.
Та навіть якщо тривалий час очікування може дратувати водіїв, він виконує дуже важливу функцію: багато доріг у Греції дуже вузькі, і особливо важко по них проїхати великому транспорту, як-от автобусам, тож для регулювання потоку транспорту використовується світлофор.
