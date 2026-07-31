Італія закликала зупинити Шенгенську угоду з однією країною Європи: в чому причина

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вже закликав закрити Шенгенську зону для однієї з країн Європи – а саме для Іспанії. Сталося це після того, як 30 липня десятки тисяч мігрантів незаконно перетнули кордон з Марокко до північноафриканського анклаву Сеута.

Прокоментував прорив мігрантів з Марокко до Іспанії не лише Антоніо Таяні, але й прем'єр-міністерка країни Джорджія Мелоні. Вона також розглядає можливість призупинення дії Шенгенської угоди про відкриті кордони з Іспанією, пише BBC.

Що відомо про можливість призупинення Шенгенської угоди для Іспанії?

У дописі в X Джорджія Мелоні заявила, що фотографії з Сеути вразили її та показують, що "неконтрольована нелегальна імміграція становить конкретну загрозу безпеці кордонів Європи".

Тим часом Антоніо Таяні заявив, що "підтримує" закриття зони вільного пересування з Іспанією.

Кадри, що надходять із Сеути, свідчать про те, що рішення уряду в Мадриді надати іспанське – а отже, і європейське – громадянство понад 500 000 нелегальних іммігрантів є вкрай помилковим і сприяє торгівлі людьми,

– написав він у X.

Втім, погроза щодо призупинення дії Шенгенської зони, на думку видання – це справді лише погроза, яку, видається, неможливо виконати. У відповідь міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес звинуватив Таяні у використанні імміграції як зброї в політичних цілях.

Він також додав, що зауваження були "недоречними" для "партнера та дружньої країни, від якої ми очікували європейської солідарності, а не партійної демагогії". Сьогодні він також викликав до себе посла Італії.

Тим часом в Італії вже заявили, що в ситуації не "сидітимуть, склавши руки". Прем'єр-міністерка Мелоні скликатиме відповідні відомства та за підсумком зустрічей буде готова вживати заходів, і "в тому числі надзвичайних" для захисту кордонів та безпеки громадян.

Чому мігранти з Марокко їдуть до Іспанії?

Важливо, що раніше цього липня Верховний суд Іспанії ухвалив рішення, що мігрантів, яких затримали у морі під час спроби дістатися до Сеути чи Мелільї, іспанських анклавів у Африці, не можна негайно повертати до Марокко чи інших країн.

Тим часом кількість мігрантів, що вже прорвалися до Іспанії через кордон, вже оцінюють у кілька десятків тисяч – від 20 до 50.