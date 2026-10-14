Українці в Польщі мають нову проблему з працевлаштуванням: вона вплине на тисячі людей

У Польщі нещодавно запровадили нові вимоги щодо працевлаштування іноземних працівників – а це призводить до додаткових труднощів для українців, які вже відкрили свій бізнес у країні.

У Польщі тепер буде складніше залучити до роботи українців та громадян інших країн з-поза меж ЄС, повідомляє Gremi Personal.

З якими обмеженнями зіткнуться українці в Польщі?

Наймати на роботу українців у Польщі може стати складніше – і стосуватимуться обмеження передусім оформлення іноземних працівників, яким потрібні спеціальні документи через центр зайнятості та воєводу.

Іноземці, включно з громадянами України, які ведуть індивідуальну господарську діяльність (JDG) у Польщі, можуть зіткнутися з обмеженнями на прямий найм іноземних працівників через вимоги до місця постійного перебування підприємця,

– розповіли у Gremi Personal.

Зокрема, підприємці-JDG вже не можуть оформлювати ці категорії іноземців через процедури повідомлення, заяви про доручення виконання роботи чи дозволу на роботу. Але без обмежень можна наймати громадян Польщі, країн Євросоюзу, країн Європейської економічної зони та Швейцарії. Окрім того, обмеження не стосуються іноземців, що мають повний доступ до польського ринку праці – наприклад, через дозвіл на постійне проживання чи статус довгострокового резидента ЄС.

А масштаб проблеми досить серйозний з огляду на активність українців в економіці Польщі – звіти Польського економічного інституту показують, що лише в 2022 – 2025 роках українці зареєстрували 109,1 тисячі одноосібних підприємств JDG.

Найбільше українських підприємств працювало у будівництві – 24%, а також у телекомунікаціях та комп'ютерному програмуванні – 13%.

Загалом же дослідження показують, що економічний внесок українських біженців 2025 року становив 2,4% від ВВП країни, або ж приблизно 94 мільярди злотих. А ось рівень зайнятості українців підвищився до 76% порівняно з 69% роком раніше.

Альтернативні способи залучити персонал все ж існують. Перший варіант – це створення sp. z o.o. (аналога ТОВ), але це потребує додаткових витрат на адміністративний та бухгалтерський супровід та може виявитися занадто дорогим для малих бізнесів.

Друга опція – це співпраця з іноземними працівниками за договорами B2B, але це можливо лише за реальної самостійної підприємницької діяльності. Якщо ж відносини фактично є трудовими, тоді оформлення такого контракту можуть визнати неправомірним.

Також можна залучати працівників через агенцію тимчасового працевлаштування. Але й ця модель має обмеження: одна людина може працювати в роботодавця не більше ніж 18 місяців протягом періоду у 36 місяців.