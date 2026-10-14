В Польше теперь будет сложнее привлекать к работе украинцев и граждан других стран, не входящих в ЕС, сообщает Gremi Personal.

С какими ограничениями столкнутся украинцы в Польше?

Нанимать на работу украинцев в Польше может стать сложнее – и ограничения коснутся прежде всего оформления иностранных работников, которым требуются специальные документы через центр занятости и воеводу.

Иностранцы, в том числе граждане Украины, ведущие индивидуальную хозяйственную деятельность (JDG) в Польше, могут столкнуться с ограничениями на прямой найм иностранных работников из-за требований к месту постоянного проживания предпринимателя,

– рассказали в Gremi Personal.

В частности, предприниматели-JDG уже не могут оформлять эти категории иностранцев через процедуры уведомления, заявления о поручении выполнения работы или разрешения на работу. Но без ограничений можно нанимать граждан Польши, стран Евросоюза, стран Европейской экономической зоны и Швейцарии. Кроме того, ограничения не касаются иностранцев, имеющих полный доступ к польскому рынку труда – например, благодаря разрешению на постоянное проживание или статусу долгосрочного резидента ЕС.

А масштаб проблемы достаточно серьезен, учитывая активность украинцев в экономике Польши – отчеты Польского экономического института показывают, что только в 2022–2025 годах украинцы зарегистрировали 109,1 тысячи индивидуальных предприятий JDG.

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Больше всего украинских предприятий работало в строительстве – 24%, а также в телекоммуникациях и компьютерном программировании – 13%.

В целом же исследования показывают, что экономический вклад украинских беженцев в 2025 году составил 2,4% от ВВП страны, или примерно 94 миллиарда злотых. А вот уровень занятости украинцев вырос до 76% по сравнению с 69% годом ранее.

Альтернативные способы привлечения персонала все же существуют. Первый вариант – это создание sp. z o.o. (аналога ООО), но это требует дополнительных затрат на административное и бухгалтерское сопровождение и может оказаться слишком дорогостоящим для малого бизнеса.

Второй вариант – это сотрудничество с иностранными работниками по договорам B2B, но это возможно только при условии реальной самостоятельной предпринимательской деятельности. Если же отношения фактически носят трудовой характер, то оформление такого контракта может быть признано неправомерным.

Также можно привлекать работников через агентство временного трудоустройства. Но и эта модель имеет ограничения: один человек может работать у работодателя не более 18 месяцев в течение периода в 36 месяцев.