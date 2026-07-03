Агресія учнів та інклюзія: вчителі назвали основні проблеми німецьких шкіл

У Німеччині зараз проживає понад мільйон українців, і серед них є чимало дітей, що відвідують місцеві школи. Але вчителі в країні останніми роками стикаються з однією серйозною проблемою.

Практично половина вчителів у Німеччині зазначили, що поведінка учнів стала основною проблемою для шкіл, пише DW. В опитуванні, що виявило такі результати, взяли участь 1547 педагогів з загальноосвітніх та професійних шкіл країни.

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В чому основна проблема вчителів у Німеччині?

46% опитаних вчителів зазначили, що саме учнівська поведінка є основною проблемою в їхній роботі. І цей показник за останні кілька років помітно зріс: ще у 2024 році проблемою поведінку вважали лише 35% педагогів, а в 2025 – 42%.

"Проблемна поведінка", про яку говорять вчителі – це насамперед порушення дисципліни. Також згадують складнощі в соціальній поведінці учнів, відсутність мотивації та бажання вчитися, психологічні проблеми, складнощі з концентрацією. Ось ще кілька суттєвих проблем:

агресія;

мобінг;

вплив соціальних мереж.

Найчастіше на ці проблеми вказують саме вчителі з загальноосвітніх та професійних шкіл. А ось в початкових школах та гімназіях з поганою поведінкою учнів зіштовхуватися доводиться рідше.

Друга проблема для вчителів – це неоднорідність класів, адже учні мають різні рівні підготовки та потреби. На цей нюанс роботи вказали 34% вчителів. Ще 27% скаржаться на високе навантаження та недостатню кількість часу.

Лише нещодавно головною проблемою шкіл вважався дефіцит персоналу – проте зараз, видається, ця проблема відходить на тло. Серйозною складністю недостатню кількість вчителів вважають тільки 18% опитаних.

Чи працює інклюзивне навчання в Німеччині?

Дослідження також показало, що не всі педагоги однозначно ставляться до інклюзивного навчання. Адже 52% вчителів вважають, що спільне навчання дітей з різними освітніми потребами приносить користь не усім учням.

А ось для того, аби зробити інклюзію успішною, школам не вистачає і ресурсів, і спеціалістів.

Та попри високе навантаження, більшість вчителів позитивно ставляться до своєї роботою – у Німеччині своєю професією задоволені аж 83% освітян. Втім, 28% зазначили, що змінили б професію, якби мали таку можливість.