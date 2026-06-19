Ще 2015 року відсоток учнів, що йшли з німецьких шкіл у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія становив 2,2. Але вже 2025 року ситуація змінилася – 4,2% школярів не отримали атестат, і більшість з них – це іноземці, пише DW.

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Чому українці кидають німецькі школи?

Саме українська молодь найчастіше не отримує атестати у німецьких школах цієї федеральної землі – аж 38% учнів передчасно покинули школу.

Громадяни України становили найбільшу групу, а саме 1200 осіб, серед випускників, які пішли зі школи і не отримали атестат,

– заявили у земельному Статистичному відомстві.

Загалом же там випустилися 3150 українців за звітний період. Але з яких причин так багато української молоді не завершує навчання у місцевих школах?

Для українки Єви основною перепоною став рівень німецької мови – дівчина відвідувала спеціальні інтеграційні класи, але за них видають не шкільні атестати, а лише сертифікати про рівень мови.

Я розуміла, що продовжувати навчання в профколеджі у звичайному класі буде важкувато, тож вирішила піти на добровільний соціальний рік - щоб зробити практику у будинку для догляду літніх людей та, можливо, таким чином підняти рівень мови. Мене туди прийняли і чекали,

– поділилася дівчина.

В Марії до складнощів з німецькою мовою додалася також дискримінація від вчительки у коледжі – вона з упередженням ставилася до усіх іноземців. Зрештою це призвело до апатії щодо навчання.

Водночас чимало українців продовжують дистанційне навчання в українських школах та отримують сертифікати про повну середню освіту. Денис та Святослав, яким зараз по 18 років, зробили саме так, а після цього переклали українські атестати у присяжного перекладача та подали його з заявою про визнання.

Таким чином українську освіту можна прирівняти до певного рівня освіти в Північному Райні-Вестфалії. Та для того, аби вступити до університету, хлопцям доведеться попередньо відвідувати німецьку гімназію протягом трьох років.