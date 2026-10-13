У Шотландії задешево продають цілий острів, але є несподіваний нюанс

Гілдасей біля західного узбережжя Шетландських островів нещодавно виставили на продаж – і ціна за нього відносно невисока. Але для цього є причина.

Якщо ви мрієте жити віддалено від цивілізації та маєте зайві 350 000 фунтів стерлінгів, або ж 414 000 євро, слід замислитися про покупку віддаленого шотландського острова, що зовсім нещодавно виставили на продаж, пише Euronews.

Чому продають шотландський острів?

Острів Гілдасей розташований неподалік від західного узбережжя Шетландських островів та має приблизно 110 гектарів площі. Потрапити туди можна лише на човні – і попри те, що кілька століть тому там жила невелика громада, зараз на острові не лишилося нічого, крім традиційного будиночка для човна та невеликого пірсу.

І перебування на острові може легко стати таким собі "цифровим детоксом" – адже електроенергії там немає взагалі. Попередні власники використовували невелику вітрову турбіну та дизельний генератор, але потенційним покупцям доведеться самостійно вирішити питання електроенергії. Про це розповів Келвін Андерсон, агент з нерухомості, що керує продажем.

Апартаменти – тобто невеликий кам'яний будиночок – містять вітальню з твердопаливною піччю, спальну зону відкритого планування на підвищенні та окрему ванну кімнату з душем, умивальником і туалетом.



У Шотландії продається неймовірно красивий острів / Фото Келвіна Андерсона

Але для того, аби оновити помешкання, новим власникам доведеться окремо отримати дозвіл на планування тощо, тож найкраще ця нерухомість підійде для людей, що хочуть повернутися до простого життя.

Основною ж перевагою острова є неперевершені краєвиди з порізаною береговою лінією та двома прісноводними озерами. Ідеальним острів буде й для птахоспоглядання – адже протягом сезонів кількість пернатих залишається чималою.