Если вы мечтаете жить вдали от цивилизации и у вас есть лишние 350 000 фунтов стерлингов или 414 000 евро, стоит подумать о покупке отдаленного шотландского острова, который совсем недавно выставили на продажу, пишет Euronews.

Почему продают шотландский остров?

Остров Гилдасей расположен недалеко от западного побережья Шетландских островов и имеет площадь около 110 гектаров. Добраться туда можно только на лодке – и несмотря на то, что несколько веков назад там жила небольшая община, сейчас на острове не осталось ничего, кроме традиционного домика для лодки и небольшого пирса.

И пребывание на острове может легко стать своего рода "цифровым детоксом" – ведь электроэнергии там нет вообще. Прежние владельцы использовали небольшую ветровую турбину и дизельный генератор, но потенциальным покупателям придется самостоятельно решить вопрос с электроэнергией. Об этом рассказал Келвин Андерсон, агент по недвижимости, курирующий продажу.

Апартаменты – то есть небольшой каменный домик – включают гостиную с печью на твердом топливе, спальную зону открытой планировки на возвышении и отдельную ванную комнату с душем, умывальником и туалетом.



В Шотландии продается невероятно красивый остров / Фото Келвина Андерсона

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Но для того, чтобы обновить жилье, новым владельцам придется отдельно получить разрешение на планировку и т. п., поэтому эта недвижимость лучше всего подойдет для людей, желающих вернуться к простой жизни.

Основным же преимуществом острова являются непревзойденные пейзажи с изрезанной береговой линией и двумя пресноводными озерами. Остров также идеально подойдет для наблюдения за птицами – ведь в течение всех сезонов количество пернатых остается немалым.