У Польщі пенсіонерам просять виплачувати аналог 800+: хто міг би отримувати гроші

У Польщі все ще тримають дискусії щодо можливості запуску нової соціальної виплати, що будуть отримувати пенсіонери. Вона враховуватиме факт виховання дітей до появи сучасних програм підтримки родин.

Нова ініціатива стосуватиметься батьків, які раніше виховували дітей без допомоги та підтримки від держави, як-от програми 800+, пише InPoland.

Що відомо про можливість запуску грошової підтримки для пенсіонерів?

Відповідну петицію про надання пенсіонерам у Польщі допомоги за виховання дітей у минулому була подана до Канцелярії президента ще 2023 року. Автори запропонували запровадити для пенсіонерів щомісячну виплату, що слугувала б нібито компенсацією за роки виховання дітей без підтримки від держави.

На думки авторів, батьки, чиї діти нині працюють та платять податки у Польщі, раніше зробили суттєвий внесок в розвиток держави, але тоді не отримали від неї жодної фінансової допомоги. Згідно з пропозицією, кожен з батьків за одну виховану дитину має отримувати 400 злотих.

Питання розглянули Комітетом з петицій Сейму Польщі, а також Міністерством сім'ї, праці та соціальної політики. З запитом про можливість встановлення такої допомоги депутати порадили звернутися до міністерства. Втім, його представники наголосили, що чинні закони Польщі не передбачають подібних виплат. Тим часом як програма 800+ не поширюється на людей, які вже виховали дітей.

Тож наразі запровадження виплати не планується. Ініціативу Комітет Сейму вирішив не включати до законодавчого порядку денного, а відповідний законопроєкт уряд не готує.

Одна з основних причин відмови – це значні витрати для державного бюджету. Автори петиції припустили, що подібна програма коштувала б приблизно 43 мільярди злотих щороку.