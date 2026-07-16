Нова ініціатива стосуватиметься батьків, які раніше виховували дітей без допомоги та підтримки від держави, як-от програми 800+, пише InPoland.

Що відомо про можливість запуску грошової підтримки для пенсіонерів?

Відповідну петицію про надання пенсіонерам у Польщі допомоги за виховання дітей у минулому була подана до Канцелярії президента ще 2023 року. Автори запропонували запровадити для пенсіонерів щомісячну виплату, що слугувала б нібито компенсацією за роки виховання дітей без підтримки від держави.

На думки авторів, батьки, чиї діти нині працюють та платять податки у Польщі, раніше зробили суттєвий внесок в розвиток держави, але тоді не отримали від неї жодної фінансової допомоги. Згідно з пропозицією, кожен з батьків за одну виховану дитину має отримувати 400 злотих.

Питання розглянули Комітетом з петицій Сейму Польщі, а також Міністерством сім'ї, праці та соціальної політики. З запитом про можливість встановлення такої допомоги депутати порадили звернутися до міністерства. Втім, його представники наголосили, що чинні закони Польщі не передбачають подібних виплат. Тим часом як програма 800+ не поширюється на людей, які вже виховали дітей.

Тож наразі запровадження виплати не планується. Ініціативу Комітет Сейму вирішив не включати до законодавчого порядку денного, а відповідний законопроєкт уряд не готує.

Одна з основних причин відмови – це значні витрати для державного бюджету. Автори петиції припустили, що подібна програма коштувала б приблизно 43 мільярди злотих щороку.