900 туристів застрягли біля одного з чудес світу: протестувальники перекрили прохід камінням
Сотні туристів опинилися у неприємному становищі біля Мачу-Пікчу після того, як протестувальники заблокували камінням залізничні колії до стародавньої цитаделі, що розташована на вершині гори.
Міністр туризму в Перу заявив у вівторок, що близько 900 туристів застрягли у місті неподалік від Мачу-Пікчу – одного з семи нових чудес світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Чому туристи застрягли біля Мачу-Пікчу?
Рух поїздів біля Мачу-Піксу довелося зупинити після протестів щодо контракту на туристичні автобуси. Залізнична компанія PeruRail заявила, що маршрут через один з гірських районів заблокували камінням різного розміру – і "третя сторона" розкопала частину маршруту, а це перешкоджає евакуації туристів.
Посольство США в Перу тим часом опублікувало оголошення, в якому закликає уникати великих скупчень людей та демонстрацій. У ньому попередили, що протести продовжаться, і залізничний та автомобільний рух може бути перерваний на невизначений час.
Мандрівникам, які планують подорожувати залізницею, слід звернутися безпосередньо до свого постачальника залізничних послуг щодо варіантів перенесення часу поїздки або відшкодування,
– написали у повідомленні.
Протести почалися минулого тижня після того, як сусідній район до Мачу-Піксу надав дозвіл на перевезення іншій автобусній компанії. Втім, протестувальники у Агуас-Кальєнтесі, найближчому до Мачу-Пікчу місці, завадили роботі автобусів.
Туристи заблоковані у місті біля Мачу-Пікчу / Фото Pexels
Міністр туризму заявив, що в понеділок вдалося евакуювати 1400 туристів, але ще сотні залишаються заблокованими у Агуас-Кальєнтесі.
