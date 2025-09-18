900 туристов застряли возле одного из чудес света: протестующие перекрыли проход камнями
Сотни туристов оказались в неприятном положении возле Мачу-Пикчу после того, как протестующие заблокировали камнями железнодорожные пути к древней цитадели, расположенной на вершине горы.
Министр туризма в Перу заявил во вторник, что около 900 туристов застряли в городе неподалеку от Мачу-Пикчу – одного из семи новых чудес света, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Почему туристы застряли возле Мачу-Пикчу?
Движение поездов возле Мачу-Пикса пришлось остановить после протестов относительно контракта на туристические автобусы. Железнодорожная компания PeruRail заявила, что маршрут через один из горных районов заблокировали камнями разного размера – и "третья сторона" раскопала часть маршрута, а это препятствует эвакуации туристов.
Посольство США в Перу тем временем опубликовало объявление, в котором призывает избегать больших скоплений людей и демонстраций. В нем предупредили, что протесты продолжатся, и железнодорожное и автомобильное движение может быть прервано на неопределенное время.
Путешественникам, которые планируют путешествовать по железной дороге, следует обратиться непосредственно к своему поставщику железнодорожных услуг относительно вариантов переноса времени поездки или возмещения,
– написали в сообщении.
Протесты начались на прошлой неделе после того, как соседний район до Мачу-Пикса предоставил разрешение на перевозку другой автобусной компании. Впрочем, протестующие в Агуас-Кальентесе, ближайшем к Мачу-Пикчу месте, помешали работе автобусов.
Туристы заблокированы в городе возле Мачу-Пикчу / Фото Pexels
Министр туризма заявил, что в понедельник удалось эвакуировать 1400 туристов, но еще сотни остаются заблокированными в Агуас-Кальентесе.
