Министр туризма в Перу заявил во вторник, что около 900 туристов застряли в городе неподалеку от Мачу-Пикчу – одного из семи новых чудес света, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему туристы застряли возле Мачу-Пикчу?

Движение поездов возле Мачу-Пикса пришлось остановить после протестов относительно контракта на туристические автобусы. Железнодорожная компания PeruRail заявила, что маршрут через один из горных районов заблокировали камнями разного размера – и "третья сторона" раскопала часть маршрута, а это препятствует эвакуации туристов.

Посольство США в Перу тем временем опубликовало объявление, в котором призывает избегать больших скоплений людей и демонстраций. В нем предупредили, что протесты продолжатся, и железнодорожное и автомобильное движение может быть прервано на неопределенное время.

Путешественникам, которые планируют путешествовать по железной дороге, следует обратиться непосредственно к своему поставщику железнодорожных услуг относительно вариантов переноса времени поездки или возмещения,

– написали в сообщении.

Протесты начались на прошлой неделе после того, как соседний район до Мачу-Пикса предоставил разрешение на перевозку другой автобусной компании. Впрочем, протестующие в Агуас-Кальентесе, ближайшем к Мачу-Пикчу месте, помешали работе автобусов.



Туристы заблокированы в городе возле Мачу-Пикчу / Фото Pexels

Министр туризма заявил, что в понедельник удалось эвакуировать 1400 туристов, но еще сотни остаются заблокированными в Агуас-Кальентесе.

