В течение туристического сезона с апреля по июль туристы, что проводили день в Венеции, должны были заранее забронировать свой визит и оплатить соответствующий взнос, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Таким образом удалось собрать уже 5 миллионов евро.

Зачем ввели туристический налог в Венеции?

Сбор имел целью сдержать "однодневный туризм" – когда путешественники прибывали в город, но не ночевали там, а значит, не вкладывались в его экономику. Часто такие туристы перегружают оживленные места на самом деле небольшого города и приносят мало пользы его жителям.

Впрочем, нынешние данные показывают, что количество посетителей на один день только немного уменьшилось по сравнению с прошлым годом – и в пиковые дни город все равно посещали почти 25 000 человек – а это эквивалентно почти половине населения Венеции.

В этом году все посетители должны были платить 5 евро за въезд в город, а если бронировали поездку менее чем за 4 дня, должны были заплатить двойную сумму – то есть 10 евро. Для того, чтобы контролировать наличие билетов, городские власти привлекли около 140 инспекторов и провели почти полмиллиона проверок QR-кодов.



В Венеции нужно платить за прогулку по городу / Фото Pexels

Но поставленной цели достичь все же не удалось – ведь количество посетителей города стало разве что немного меньше, и сам городской совет Венеции признает, что это соответствует общерегиональному снижению количества туристов – то есть может не иметь ничего общего с введением налога на однодневную поездку.

Но несмотря на то, что сбор в 5 евро не отпугивает туристов от посещения города, вырученные средства все же принесут пользу – они будут инвестированы в услуги на благо жителей. Например, по крайней мере 1,5 миллиона евро используют для уменьшения городского налога на отходы.

Но многие местные СМИ называют эксперимент городского совета полным провалом – и сейчас в историческом центре Венеции больше коек для туристов, чем официальных жителей. А их количество сейчас на рекордно низком уровне – 48 500.

