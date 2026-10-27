Радіодиктант о 6 ранку та у вишиванках: як текст Дроня об'єднав українців в Антарктиці

В Україні пройшов щорічний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. І вже традиційно писали диктант не лише в Україні, але й за кордоном – і навіть в Антарктиці.

Диктант писали люди з усіх куточків світу: Німеччини, Швеції, Канади й навіть Антарктиди – українські полярники й полярниці взяли в ньому участь навіть попри різницю у часі. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Як пройшов радіодиктант в Антарктиці?

Радіодиктант в Антарктиці полярники й полярниці писали о шостій ранку. На станції "Академік Вернадський" науковці зібралися для цієї події в особливому одязі – у вишиванках, зокрема антарктичних.

А ще цього року вперше слова Радіодиктанту прозвучали на "Ноосфері". Судно якраз дісталося Антарктики й проводить розвантаження біля польської станції "Арцтовський". Але між вантажними операціями частина команди на чолі з капітаном Андрієм Старішем встигла написати текст,

– йдеться в дописі.

І на "Ноосфері", і на "Вернадському" для написання диктанту використовували спеціальні аркуші з печатками судна та станції відповідно. Під час написання радіодиктанту, що цікаво, на обох локаціях було сонячно, а в цьому районі Антарктики таке трапляється нечасто.

Полярники писали радіодиктант / Фото Національний антарктичний науковий центр



Полярники та моряки зауважили, яким щирим та щемким був цьогорічний текст від Артура Дроня.

А особливо відгукнувся момент про те, що завжди буде наступна зустріч. Коли ти довго далеко від дому та рідних – це дуже важливі слова,

– додали у Національному антарктичному науковому центрі.

Там також зауважили, що книга Артура Дроня "Гемінґвей нічого не знає" є у бібліотеці на станції "Академік Вернадський". Примірник особисто передав автор через Український ПЕН.