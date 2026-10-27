Радиодиктант в 6 утра и в вышиванках: как текст Дроня объединил украинцев в Антарктике

В диктанте принимали участие люди со всех уголков мира: из Германии, Швеции, Канады и даже из Антарктиды – украинские полярники и полярницы приняли в нем участие, несмотря на разницу во времени. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

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Как прошел радиодиктант в Антарктике?

Радиодиктант в Антарктике полярники и полярницы писали в шесть утра. На станции "Академик Вернадский" ученые собрались для этого события в особой одежде – в вышиванках, в том числе антарктических.

А еще в этом году впервые слова радиодиктанта прозвучали на "Ноосфере". Судно как раз добралось до Антарктики и проводит разгрузку у польской станции "Арцтовский". Но в перерывах между грузовыми операциями часть команды во главе с капитаном Андреем Старишем успела написать текст– говорится в сообщении.

И на "Ноосфере", и на "Вернадском" для написания диктанта использовали специальные листы с печатями судна и станции соответственно. Интересно, что во время написания радиодиктанта на обеих локациях была солнечная погода, а в этом районе Антарктики такое случается нечасто.

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Полярники писали радиодиктант / Фото Национального антарктического научного центра



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Полярники и моряки отметили, насколько искренним и трогательным был текст Артура Дроня в этом году.

Особенно откликнулся момент о том, что всегда будет следующая встреча. Когда ты долго находишься вдали от дома и родных – это очень важные слова– добавили в Национальном антарктическом научном центре.

Там также отметили, что книга Артура Дроня "Хемингуэй ничего не знает" есть в библиотеке на станции "Академик Вернадский". Экземпляр лично передал автор через Украинский ПЕН.