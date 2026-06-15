У Швейцарії провели референдум про обмеження населення до 10 мільйонів: що вирішили

В неділю, 14 червня, у Швейцарії пройшов референдум щодо того, чи потрібно обмежувати чисельність населення у країні до 10 мільйонів. І результат збігся з попередніми прогнозами.

Як і очікувалося напередодні, Швейцарія відхилила пропозицію правої Швейцарської народної партії, аби обмежити кількість населення. Згідно з нею до 2050 року кількість жителів країни не мала б перевищувати 10 мільйонів осіб, пише Reuters.

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Як пройшов референдум у Швейцарії?

Референдум порівнювали з голосуванням щодо Brexit у Великій Британії 2016 року – і він викликав чимале занепокоєння у бізнесів. Чимало людей побоювалися, що обмеження населення може призвести до припинення вільного руху робочої сили між ЄС та Швейцарією.

Та навіть попередні прогнози, що публікувала національна телерадіокомпанія SRF показали, що лише 45% виборців підтримували пропозицію про обмеження населення, натомість 55% виступили проти.

На розгляд пропозицію винесла права Швейцарська народна партія. За умови, що населення все ж вирішили б обмежити, Швейцарія мусила б скасувати угоду про вільне пересування з ЄС протягом найближчих 2 років.

Втім, можливі побічні ефекти, що могли потягнути за собою це рішення, відлякали більшість населення.

З самого початку її подавали як ініціативу хаосу. Виборці побоювалися негативних наслідків для відносин Швейцарії з ЄС та для ринку праці,

– заявив Урс Бієрі з соціологічної компанії GFS Bern.

У Швейцарії чимало людей турбувалися також і про достатню кількість працівників у сферах догляду та охорони здоров'я. Окрім того, Європейська комісія попередила Швейцарію, що обмеження населення країни вплине на відносини з ЄС,

Чому у Швейцарії взагалі замислилися про референдум?

На початку 21 століття населення Швейцарії складало 7,2 мільйона – але вже у 2026 році воно складає трохи більше, ніж 9,1 мільйона. І з приблизно 2 мільйонів новоприбулих близько 64% – це громадяни ЄС.

Збільшення кількості людей відбувається значно швидше, ніж у решти сусідніх держав, і переважно через імміграцію.