Населення Швейцарії протягом XXI століття досить швидко зросло – якщо в середині 1990-х років воно становило всього 7 мільйонів, що наразі вже перевищує 9 мільйонів осіб. І збільшення кількості людей відбувається значно швидше, ніж у більшості сусідніх держав – і переважно через імміграцію, пише Reuters.

Що відомо про референдум у Швейцарії?

Ініціативу щодо референдуму, що планують провести вже цього літа, висунула права Швейцарська народна партія (SVP) – і вона відображає досить поширені у країні побоювання, що пов'язані з високим рівнем імміграції. Партія, що є найбільшою силою у парламенті, вже давно використовує антиімміграційну риторику для своїх політичних кампаній.

Прихильники референдуму під гаслом "Збережемо те, що любимо" хочуть ввести обмеження для осіб, що шукають притулку, а також їхніх сімей на постійне проживання у Швейцарії. Але все це – лише у випадку, якщо чисельність населення перевищить 9,5 мільйона до 2050 року.

Окрім того, передбачається, що ліміт щорічно коригуватимуть у швейцарському уряді з урахуванням щорічного надлишку народжуваності. Якщо поріг у 10 мільйонів людей буде перевищено, тоді заходи щодо підтримання ліміту населення, скоріш за все, включатимуть розірванню ключової угоди з ЄС щодо вільного пересування людей. І хоч Швейцарія не є членом ЄС, країна інтегрована через понад 120 двосторонніх угод.

Окрім того, існує ризик, що подібний план позбавить країну необхідних робочих рук та підірве відносини з Європейським Союзом.

Голосування вже заплановане на 14 червня, пише CNN.

