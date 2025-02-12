Зокрема, мовиться про Німеччину, де 14 лютого – це День психічного хворого, а святий Валентин – покровитель божевільних. Про це пише 24 Канал.
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В Німеччині 14 лютого відзначають День божевільних
Деякі німці розглядають кохання як форму легкого божевілля. 14 лютого, яке в багатьох країнах традиційно відзначається як День святого Валентина, в Німеччині визнано Днем психічного хворого.
Цікаво, що в цьому культурному контексті святий Валентин вважається покровителем божевільних.
В Німеччині 14 лютого відзначають не Валентина, а День божевільних / Фото Unsplash
Тому 14 лютого німці відзначають, прикрашаючи психіатричні лікарні повітряними кульками, червоними стрічками та квітами.
Крім того, священники проводять спеціальні служби в каплицях, щоб помилитися за упокій Валентина та здоров'я душевнохворих.