Однак цей свято відзначається не скрізь, а в деяких країнах воно навіть заборонено. Де у світі проти Дня всіх закоханих розповідає 24 Канал.

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В Пакистані заборонено святкувати День Валентина

День святого Валентина продовжує залишатися суперечливим питанням у Пакистані, що викликає значну опозицію з боку різних верств суспільства.

У 2016 році колишній президент Мамнун Хусейн публічно закликав громадян утриматися від святкування цього дня. Звертаючись до групи молодих студенток, він підкреслив, що День Валентина "не має жодного зв'язку з пакистанською культурою".

Тоді у 2017 році Верховний суд Пакистану під впливом національних прихильників суворих ісламських законів наклав заборону на святкування Дня святого Валентина. Суд постановив ліквідувати всі публічні заходи, пов'язані зі святом, і заборонив будь-яку рекламу або просування цього дня в ЗМІ.

При цьому ентузіазм щодо свята залишається сильним серед певних верств пакистанського населення. Виявляючи непокору обмеженням, закохані пари стверджують, що "кохання не можна заборонити".



В яких країнах заборонений День Валентина / Фото Unsplash

Попри посилене втручання поліції та стеження, романтичні бунтарі продовжують знаходити способи висловити свою прихильність, таємно передаючи квіти та сентиментальні подарунки своїм партнерам.

Де ще у світі не варто публічно святкувати 14 лютого

Прославлення романтики небажане там, де воно вважається чужим і аморальним. Зокрема:

Саудівська Аравія,

Малайзія,

Узбекистан,

Індія,

Іран.

14 лютого подекуди навіть відбуваються антивалентинівські протести. Саме тому в цих країнах людям рекомендують відмовитися від публічного святкування Дня Валентина.