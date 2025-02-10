Однако этот праздник отмечается не везде, а в некоторых странах он даже запрещен. Где в мире против Дня всех влюбленных рассказывает 24 Канал.

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В Пакистане запрещено праздновать День Валентина

День святого Валентина продолжает оставаться спорным вопросом в Пакистане, что вызывает значительную оппозицию со стороны различных слоев общества.

В 2016 году бывший президент Мамнун Хусейн публично призвал граждан воздержаться от празднования этого дня. Обращаясь к группе молодых студенток, он подчеркнул, что День Валентина "не имеет никакой связи с пакистанской культурой".

Тогда в 2017 году Верховный суд Пакистана под влиянием национальных сторонников строгих исламских законов наложил запрет на празднование Дня святого Валентина. Суд постановил ликвидировать все публичные мероприятия, связанные с праздником, и запретил любую рекламу или продвижение этого дня в СМИ.

При этом энтузиазм в отношении праздника остается сильным среди определенных слоев пакистанского населения. Проявляя неповиновение ограничениям, влюбленные пары утверждают, что "любовь нельзя запретить".



В каких странах запрещен День Валентина / Фото Unsplash

Несмотря на усиленное вмешательство полиции и слежку, романтические бунтари продолжают находить способы выразить свою приверженность, тайно передавая цветы и сентиментальные подарки своим партнерам.

Где еще в мире не стоит публично праздновать 14 февраля

Прославление романтики нежелательно там, где оно считается чуждым и аморальным. В частности:

Саудовская Аравия,

Малайзия,

Узбекистан,

Индия,

Иран.

14 февраля кое-где даже происходят антивалентиновские протесты. Именно поэтому в этих странах людям рекомендуют отказаться от публичного празднования Дня Валентина.