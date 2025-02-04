Страна предлагает посетителям, страдающим от недосыпания, возможность расслабиться и восстановить силы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Швеция – страна, которую туристы посещают для сна

В недавнем заявлении VisitSweden подчеркнула "уникальную природную среду" страны, которая предлагает оптимальные условия для людей, ищущих восстановительного сна и цифровой детоксикации.

Организация отмечает, что естественная темнота Швеции в осенне-зимний период, а также прохладный климат, чистый воздух и спокойное окружение создают идеальные условия для полноценного ночного сна.



Швеция – страна, в которую едут, чтобы выспаться / Фото Unsplash

В частности исследователь сна из Уппсальского университета в Швеции Кристиан Бенедикт объяснил научные преимущества страны как направления для туризма сна.

Большое количество доступной природы и больших территорий мирной дикой природы в сочетании с темными ночами, прохладной температурой и культурным акцентом на релаксации делает Швецию идеальным местом для туризма сна,

– отметил Бенедикт.

В то же время Тереза Седеркройц из Scandic Hotels Group отметили, что Швеция является одной из самых оцифрованных стран Европы, поэтому именно поэтому сосредоточено внимание компании к здоровью сна.

Так, у них есть комнаты для отключения света, плейлисты, что настраивают на сон, и оздоровительные зоны, где мобильные телефоны запрещены. В отеле даже устраивают вечеринки сна. Гостям предлагают сонные мелодии и пушистые подушки – ничего больше.

Как это происходит: смотрите видео

Швеция не единственная страна, где можно выспаться

Отель Cadogan в Лондоне ввел программу медитации во сне, направленную на то, чтобы помочь посетителям расслабиться и улучшить качество сна.

Между тем Mandarin Oriental в Женеве, Швейцария, предлагает уникальный пакет услуг в сотрудничестве с частной клиникой, которая анализирует особенности сна гостей, разрабатывая персонализированные программы для удовлетворения их конкретных потребностей.

В Таиланде отель Civa-Som Hua Hin привлек специалиста, который предоставляет экспертные консультации относительно различных факторов, что влияют на циркадные ритмы, включая диету и гормональный баланс. Эти инициативы подчеркивают стремление индустрии гостеприимства способствовать комплексному оздоровлению путешественников.