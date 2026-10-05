Непомітно додавали 12,5% до рахунку: як туристів дурили у ресторані популярної країни

Ресторан у дуже популярній серед українців країні без попередження додавав до рахунку 12,5% чайових. І журналісти перевірили скарги від відвідувачів та з'ясували, як саме заклад пояснює таку практику.

Відвідувачі відомого ресторану у Празі неподалік Карлового мосту скаржилися на те, що персонал закладу самостійно додавав платежі до чека, не попереджаючи про це і не отримавши згоди, пише Blikk.

Чи можуть ресторани додавати плату без попередження?

Історією поділилася польська туристка Наталія – вона разом з другом побувала у дуже відомому ресторані у Празі. І, за її словами, до рахунку додали 12,5% чайових, хоч вона й не обирала цю суму й не підтверджувала її під час оплати карткою.

Журналісти вирішили перевірити скаргу та самі сходили в ресторан. Ані у меню, ані в карті напоїв вони не знайшли інформації про обов'язкові чайові чи будь-які інші додаткові платежі. Під час оплати офіціант також не попереджав про чайові, натомість автоматично додав 12,5% до рахунку.



Туристку не попередили про чайові / Фото Pexels

В результаті рахунок, що спершу становив 583 чеські крони, перетворився на 656 крон, відтак до нього додалося приблизно 100 гривень "рекомендованих чайових". Юрист Їржі Хлань заявив, що відвідувача мають обов'язково заздалегідь інформувати про вартість послуг та додаткові платежі. Ресторан, за його словами, не має права стягувати з клієнта оплату, не попереджаючи про це і не отримавши згоди.

При цьому у керівництві закладу заявили, що не вважають правильною практику автоматичного нарахування чайових без згоди гостя. Там також наголосили, що рекомендована сума – добровільна, а персонал начебто має повідомляти про неї під час розрахунку.

Після перевірки чеських наглядових органів офіціант вже не додавав чайові автоматично. Але у випадку порушення ресторану могла загрожувати дуже серйозна сума штрафу – аж до кількох сотень тисяч чеських крон.