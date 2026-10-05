Посетители известного ресторана в Праге, расположенного недалеко от Карлова моста, жаловались на то, что персонал заведения самостоятельно добавлял платежи в счет, не предупреждая об этом и не получив согласия, пишет Blikk.

Могут ли рестораны добавлять плату без предупреждения?

Об этом рассказала польская туристка Наталья – она вместе с другом побывала в очень известном ресторане в Праге. И, по ее словам, к счету добавили 12,5% чаевых, хотя она и не выбирала эту сумму и не подтверждала ее при оплате картой.

Журналисты решили проверить жалобу и сами посетили ресторан. Ни в меню, ни в карте напитков они не нашли информации об обязательных чаевых или каких-либо других дополнительных платежах. Во время оплаты официант также не предупредил о чаевых, а автоматически добавил 12,5% к счету.



Туристку не предупредили о чаевых / Фото Pexels

В результате счет, который изначально составлял 583 чешских кроны, превратился в 656 крон, то есть к нему добавилось примерно 100 гривен "рекомендуемых чаевых". Юрист Йиржи Хлань заявил, что посетителя обязательно должны заранее информировать о стоимости услуг и дополнительных платежах. Ресторан, по его словам, не имеет права взимать с клиента плату за то, что его не предупредили заранее.

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При этом руководство заведения заявило, что не считает правильной практику автоматического начисления чаевых без согласия гостя. Там также подчеркнули, что рекомендуемая сумма – добровольная, а персонал якобы должен сообщать о ней при расчете.

После проверки чешскими надзорными органами официант уже не добавлял чаевые автоматически. Но в случае нарушения ресторану могла грозить очень серьезная сумма штрафа – вплоть до нескольких сотен тысяч чешских крон.