На польському ринку праці спостерігають суттєві зміни: зростає приплив іноземних працівників, але кількість вакансій неухильно зменшується. При цьому більшість з них заповнює іноземна робоча сила, зокрема українці.

У яких секторах найбільший дефіцит кадрів у 2025 році, й чому так відбувається, розповідає 24 Канал з посиланням на inpoland.

Яких працівників у Польщі бракує найбільше?

За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), на кінець другого кварталу 2025 року в країні було зареєстровано 95 700 вакансій. Це на 5 300 менше, ніж у попередньому кварталі, і на 15 100 менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найбільший попит має сектор промислової переробки, де відкрито близько 22 000 вакансій:

промислові робітники та майстри складають 44,9% усіх вакансій;

оператори та складальники машин – 23,5%.

Крім того, будівельна галузь стикається зі значним дефіцитом кваліфікованих працівників, необхідних для реалізації різних інфраструктурних та житлових проєктів по всій країні.

Хто з іноземців працює в Польщі?

Станом на березень 2025 року іноземні громадяни відіграли вирішальну роль у зміцненні польської економіки: за офіційними даними, 1,67 мільйона іноземців були працевлаштовані, що на 5,5% більше, ніж торік.

Серед цих працівників українці становлять найбільшу групу, яка налічує 714 900 осіб, що становить 67% усіх іноземних працівників у Польщі. Серед інших національностей – громадяни Білорусі, Грузії, Індії, Колумбії та Філіппін.

Іноземні працівники переважно обіймають посади, які місцеві жителі часто вважають менш привабливими, особливо у фізично важких і низькооплачуваних секторах, пише Poland Insight.

Попри низький рівень безробіття в Польщі, країна продовжує стикатися з дефіцитом робочої сили в таких ключових галузях, як будівництво, виробництво та сфера послуг. Експерти попереджають, що без залучення іноземної робочої сили багатьом секторам буде важко заповнити основні вакансії.

Що ще врахувати працівникам в Європі?