В Польщі можна відмовитися працювати і все ще отримувати зарплату: яка умова

У Польщі вже працює новий закон, згідно з яким працівник може легально відмовитися виконувати свою роботу, і все ще отримувати заробітну плату. Можливо це за умови спеки, що становить загрозу здоров'ю або життю.

Уряд у Польщі вже працює над внесенням змін до нормативних актів щодо охорони праці та техніки безпеки, коли на вулиці особливо спекотно, пише InPoland.

Як працівники у Польщі захищені у спеку?

Законопроєкт встановлюватиме максимальні температури, за яких працівники можуть виконувати свою роботу. Якщо на вулиці чи в офісі стає жаркіше, можна відмовитися від виконання своїх обов'язків цілком легально. Роботодавці ж зобов'язані самостійно тимчасового призупинити роботу.

Втім, у Міністерстві сім'ї, праці та соціальної політики нагадали, що попри те, що новий закон лише у розробці, вже зараз Кодекс Праці передбачає захист для працівників. Відповідно до статті 210, працівник може утриматися від роботи, якщо умови не відповідають вимогам охорони праці, або ж створюють пряму загрозу його здоров'ю чи життю.

Якщо робітник припиняє працювати, він зобов'язаний негайно повідомити про це свого керівника. І якщо просте припинення виконання робочих обов'язків не усуває загрозу, працівник також може піти з місця, де для нього може бути небезпечно.

Важливо! Кодекс Праці передбачає, що усі працівники, що скористаються своїм правом не працювати у спеку, зберігають право на зарплату. Працівник також не може зазнати жодних негативних наслідків за ухвалене рішення, якщо діє відповідно до встановлених правил. Втім, є виняток – він стосується осіб, обов'язком яких є рятування майна або життя.

Що передбачає новий законопроєкт про спеку?

Проєкт постанови, що вже представили у міністерстві, передбачає, що вже з наступного, 2027 року, роботу потрібно буде призупиняти у випадку, якщо температура перевищуватиме:

32 градуси на вулиці;

35 градусів у приміщенні.

Окрім того, роботодавці муситимуть зменшувати теплове навантаження, давати додаткові перерви та забезпечувати вентиляцію і можливість дистанційної роботи, якщо в офісі температура досягатиме 28 градусів, а на вулиці – 25.

Але вже зараз правила вимагають забезпечення безпечних умов праці. Наприклад, роботодавці у Польщі зобов'язані надавати безплатні напої працівника, що працюють на вулиці, коли температура перевищує 25 градусів. В офісі це правило діє, коли термометр досягає 28 градусів.