Правительство Польши уже работает над внесением изменений в нормативные акты по охране труда и технике безопасности на случай, когда на улице стоит сильная жара, пишет InPoland.

Как работники в Польше защищены от жары?

Законопроект установит максимальные температуры, при которых работники могут выполнять свою работу. Если на улице или в офисе становится жарче, можно отказаться от выполнения своих обязанностей совершенно легально. Работодатели же обязаны самостоятельно временно приостановить работу.

Впрочем, в Министерстве семьи, труда и социальной политики напомнили, что, несмотря на то, что новый закон находится лишь в стадии разработки, уже сейчас Трудовой кодекс предусматривает защиту для работников. Согласно статье 210, работник может отказаться от работы, если условия не соответствуют требованиям охраны труда или создают прямую угрозу его здоровью или жизни.

Если работник прекращает работу, он обязан немедленно сообщить об этом своему руководителю. И если простое прекращение выполнения рабочих обязанностей не устраняет угрозу, работник также может покинуть место, где для него может быть опасно.

Важно! Трудовойкодекс предусматривает, что все работники, воспользовавшиеся своим правом не работать в жару, сохраняют право на заработную плату. Работник также не может понести никаких негативных последствий за принятое решение, если действует в соответствии с установленными правилами. Впрочем, есть исключение – оно касается лиц, в обязанности которых входит спасение имущества или жизни.

Что предусматривает новый законопроект о жаре?

Проект постановления, который уже представлен в министерстве, предусматривает, что уже со следующего, 2027 года, работу нужно будет приостанавливать в случае, если температура превысит:

32 градуса на улице;

35 градусов в помещении.

Кроме того, работодатели должны будут снижать тепловую нагрузку, предоставлять дополнительные перерывы и обеспечивать вентиляцию и возможность удаленной работы, если в офисе температура достигает 28 градусов, а на улице – 25.

Но уже сейчас правила требуют обеспечения безопасных условий труда. Например, работодатели в Польше обязаны предоставлять бесплатные напитки работникам, работающим на улице, когда температура превышает 25 градусов. В офисе это правило действует, когда термометр достигает 28 градусов.