Отнюдь не Россия: какая страна мира самая холодная
В некоторых уголках планеты среднегодовая температура остается ниже нуля. Люди, которые живут там, не только выживают, но и процветают.
24 Канал рассказывает, где расположены эти уникальные места. Узнайте, какая страна мира самая холодная.
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Какая страна мира самая холодная
Неожиданным открытием стало то, что Канада была признана самой холодной страной мира, бросив вызов давнему мнению о том, что этот титул принадлежит России. Согласно последним данным, среднегодовая температура в Канаде составляет -4,0 градуса.
Это связано прежде всего с большой территорией тундры и бореальных лесов. Эти географические особенности способствуют суровым климатическим условиям, преобладающим в северных регионах, особенно вблизи Полярного круга.
Канада – самая холодная страна мира / Unsplash
10 самых холодных стран мира
Согласно данным Всемирного банка за 2012 – 2022 годы, десятка самых холодных стран выглядит так:
- Канада: -4,0 градуса.
- Россия: -3,1 градуса.
- Монголия: +1,4 градуса.
- Исландия: +2,2 градуса.
- Норвегия: +2,6 градуса.
- Финляндия: +3,0 градуса.
- Кыргызстан: +3,0 градуса.
- Швеция: +3,6 градуса.
- Таджикистан: +4,2 градуса.
- Эстония: +6,8 градуса.
Жизнь продолжает процветать даже в самых холодных регионах мира, демонстрируя удивительную устойчивость. В Канаде смельчаки отправляются в ледяные воды озера Онтарио, чтобы получить уникальный опыт серфинга.
Между тем в Исландии холодный климат смягчается теплым течением Гольфстрим, что способствует созданию более гостеприимной среды для жителей и гостей страны.