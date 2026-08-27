Европу потеснили: вот 10 городов, которые считаются лучшими для ночной жизни

Для некоторых людей идеальный отдых за границей – это рестораны, теплое море и пляж, а для других – это вечеринки и ночные клубы. Впрочем, в 2026 году для такого досуга придется ехать не в Европу.

В 2026 году именно Бангкок, столица Таиланда, был признан лучшим городом для ночной жизни согласно рейтингу издания Time Out. Для определения результата в более чем 150 городах мира было опрошено около 24 000 местных жителей.

Какие города мира вошли в рейтинг?

Для оценки различных городов мира участники опроса учитывали следующие факторы:

безопасность на улицах после наступления темноты;

доступность вечерних развлечений по цене;

оживленность и разнообразие города ночью.

По этим критериям целых 73% опрошенных жителей Бангкока оценили ночную жизнь своего города как хорошую или отличную. Отдельно эксперты отметили разнообразие – от баров на крышах небоскребов до небольших и атмосферных заведений.

Между тем второе место в рейтинге занял Берлин, который уже давно известен как техно-столица Европы. Издание назвало столицу Германии городом, который "продолжает устанавливать стандарты ночной жизни". 78% местных жителей дали городу высокую оценку.

На третьей ступеньке оказался Нью-Йорк. В этом городе скучать невозможно: здесь можно и спокойно выпить бокал вина, и отправиться на ночную рейв-вечеринку в бывших складских помещениях.



Ночной Нью-Йорк / Фото Pexels

Помимо Берлина, в первую десятку вошли лишь еще два европейских города – Брайтон и Амстердам.

Неожиданно британский Брайтон занял восьмое место в мире – и именно благодаря высокой оценке со стороны местного сообщества. 84% жителей заявили, что в городе легко знакомиться с новыми людьми, а также чувствовать себя частью местного сообщества. Кроме того, Брайтон занял второе место по количеству людей, считающих город не только оживленным, но и "разнообразным и эксклюзивным". Эксперты также отметили развитую LGBTQ+-сцену курорта.

Между тем Амстердам попал в рейтинг благодаря активной ночной жизни не только в центре, но и на окраинах города.

Вот какие города заняли первые 10 мест в рейтинге ночной жизни: