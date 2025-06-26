Четырехдневная рабочая неделя: где в Европе можно меньше работать

В последние годы во всем мире обсуждается концепция четырехдневной рабочей недели. Такая формула имеет множество преимуществ как для работников, так и для работодателей.

Поэтому несколько стран уже приняли законодательство о его введении, тогда как другие – проводят пилотные проекты для полной оценки. 24 Канал рассказывает, в каких европейских странах есть 4-дневная рабочая неделя.

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В каких странах Европы 4-дневная рабочая неделя

Бельгия

Эта европейская страна первой приняла законодательство о четырехдневной рабочей неделе в 2022-м. Работники обязаны работать в целом 40 часов в неделю, но имеют возможность сократить рабочее время до 4 дней.

Германия

В рамках инициативы 41 организация провела шестимесячную пилотную программу по переходу на четырехдневную рабочую неделю, которая длилась с 2023 по 2024 год. Результаты продемонстрировали перспективу, поэтому многие компании продолжили практику.

Польша

С 30 июня 2025 года страна запускает пилотную программу сокращения рабочего времени без потери зарплаты.

Исландия

С 2015 по 2019 год был проведен ряд экспериментов, направленных на сокращение рабочей недели. К 2022 году более 51% работников в стране перешли на четырехдневную рабочую неделю.

Дания

Хотя официально страна не ввела 4-дневную рабочую неделю, здесь и так средняя рабочая неделя составляет всего 37 часов.

Франция

С 1995 года во Франции действует 35-часовая рабочая неделя, что значительно меньше стандартной 40-часовой. Хотя четырехдневная рабочая неделя еще не была законодательно закреплена, примерно 10 000 работников в стране уже им пользуются.

Португалия

Страна является одной из последних наций, которые пошли на тестирование четырехдневной рабочей недели.

Испания

В 2023 году в Валенсии стартовал пилотный проект, который охватил 360 000 работников. Правительство объявило о начале трехлетней испытательной программы, направленной на поощрение компаний к более широкому внедрению практики.

Нидерланды

Эта страна имеет самую короткую среднюю рабочую неделю в мире – 29 часов. Согласно действующему трудовому законодательству, граждане имеют право работать на условиях неполного рабочего времени, если работодатели не против.

Великобритания

В 2022 году в Британии состоялся крупнейший в мире эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, в котором приняли участие более 60 компаний и почти 3 000 работников. Успех побудил многие компании-участницы ввести такую модель работы на постоянной основе.