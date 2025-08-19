Население Африки неуклонно растет – и некоторые города на континенте, по мнению экспертов, в будущем могут объединиться.

Эксперты прогнозируют значительное увеличение доли Африки в мировом населении – и с этим неизбежно связано расширение городов: многие из тех, что уже существуют на континенте, уже становятся большими, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие африканские страны планируют создать мегаполис?

Африканские города быстро расширяются, и особенно густонаселенным становится 600-километровый участок между Абиджаном, бывшей столицей Кот-д'Ивуара, и Лагосом, что в Нигерии. И население там растет настолько стремительно, что считается, будто к 2100 году побережье станет наиболее густозаселенным поселением на земле, и население там будет составлять до 500 миллионов человек.

Этот район, который известен под названием "Абиджан-Лагосский коридор", является важным фактором экономического развития региона, и он простирается аж через 5 стран: Кот-д'Ивуар, Гану, Того, Бенин и Нигерию.

Даже несмотря на то, что территории физически все еще не объединены застройками, коридор переживает очень стремительную урбанизацию и экономическую интеграцию. Эксперты считают, что уже к 2035 году численность населения там может составить 50 миллионов.

Ключевой фактор расширения – это запланированное строительство автомагистрали Абиджан-Лагос: шестиполосной дороги, что может улучшить торговлю и путешествия. Дорога соединит Абиджан, Аккру, Ломе, Такоради, Котону, Порто-Ново и Лагос.

Уже к 2050 году по оценкам в этих районах будет проживать около 173 миллионов горожан.

Этот проект давно назрел, и мы в AIF продвигаем его вперед, чтобы обеспечить своевременное завершение периода реализации,

– поделился старший директор Африканского инвестиционного форума Чинело Аноху.

Запуск проекта должны провести уже через 2 – 3 года, но за это время нужно выполнить еще много работы. В 2024 году начало строительства запланировали на 2026 год, с планом завершить работы до 2030.

