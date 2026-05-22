На Европу надвигается аномальная жара, и несколько стран пострадают больше всего

Уже в ближайшие дни почти всю Европу накроет первая и достаточно мощная волна летней жары. А температура в нескольких странах даже достигнет исторических месячных рекордов.

Метеорологи прогнозируют, что антициклон, прогревающий воздух во время его сжатия и являющийся зоной высокого давления, задержится над континентом – и это приведет к повышению температуры на 11 градусов выше климатической нормы, пишет Bloomberg.

Как изменится температура в Европе?

Аномальная жара уже в эти выходные достигнет Великобритании – и 24 мая температура там достигнет +32°C. Официальное начало лета наступит уже через несколько недель, а вот жара начнется значительно раньше – частые волны жары уже стоит ожидать совсем скоро.

Но ситуация ухудшается даже больше – и все из-за того, что высокие температуры уже сейчас высушивают влагу из почв в северной половине Европы. Французская правительственная служба по прогнозу погоды ожидает, что из-за изменений климата волны жары будут не только приходить раньше, еще до начала лета, но и исчезать позже.

Это может заблокировать систему высокого давления, что еще больше усилит жару, спровоцирует дальнейший рост температуры и заблокирует осадки - таким образом возникает устойчивый замкнутый круг,

– объяснила метеоролог Эми Ходжсон.

Уже ближайшие дни принесут Парижу максимальную температуру в +31°C, а на юго-западе страны она даже достигнет +35°C. Но наиболее экстремальная жара ударит по Испании – там в регионах Гвадиана и Гвадалкивир температура достигнет аж +38°C.

Как к экстремальной жаре готовятся в Испании?

2025 год уже показал, что аномальные температуры для Испании – не новость. Тогда из-за жары только в этой стране погибли 150 000 человек. И в этом году правительство Испании подготовилось, поэтому по всей стране появятся сотни климатических укрытий. Это будут помещения, специально оборудованные для того, чтобы там можно было переждать сильную жару – там будут кондиционеры, доступ к воде и зоны отдыха.

Такие пункты открывают в различных местах: торговых центрах, библиотеках, музеях и спортивных комплексах.