Не Польша: вот в какой стране ЕС аренда квартиры будет самой дешевой в 2026 году
Аренда жилья – это именно та часть переезда, на которую приходится выделять львиную долю бюджета на переезд. Но зачастую самым сложным оказывается даже не цена, а сам поиск квартиры.
Поиск жилья в совершенно незнакомой стране – это настоящий квест, и если стоимость аренды является важным критерием при выборе страны, об этом точно стоит узнать заранее. Но иногда бывает и так, что страна кажется дешевой на бумаге, но при этом снять квартиру невероятно сложно. Поэтому 24 Канал рассказывает, где именно проще всего и дешевле всего можно найти жилье.
Какова стоимость аренды жилья в 27 странах ЕС?
Самой дешевой страной ЕС по стоимости аренды жилья в 2026 году оказалась Болгария. Там жилье можно найти в среднем за 450 евро в месяц, пишет MoveMap. Но вот как выглядит список всех стран ЕС:
- Болгария – 450 евро в месяц;
- Румыния – 500 евро в месяц;
- Хорватия – 550 евро;
- Греция – 550 евро;
- Венгрия – 600 евро;
- Латвия – 600 евро;
- Словакия – 600 евро;
- Литва – 700 евро;
- Польша – 700 евро;
- Словения – 700 евро;
- Чехия – 750 евро;
- Эстония – 750 евро;
- Италия – 850 евро;
- Кипр – 900 евро;
- Мальта – 900 евро;
- Бельгия – 950 евро;
- Португалия – 950 евро;
- Австрия – 1000 евро;
- Финляндия – 1000 евро;
- Франция – 1000 евро;
- Испания – 1000 евро;
- Германия – 1100 евро;
- Швеция – 1100 евро;
- Дания – 1200 евро;
- Нидерланды – 1500 евро;
- Ирландия – 1700 евро;
- Люксембург – 1900 евро.
За такую цену можно будет арендовать скромную однокомнатную квартиру. Впрочем, важно учитывать, что в столицах аренда обойдется значительно дороже. Кроме того, в больших, популярных городах сосредоточен и основной спрос на жилье – это означает, что поиск квартиры там может затянуться, ведь на каждое потенциальное жилье претендует не один кандидат.
В Болгарии самая дешевая аренда в ЕС / Фото Pexels
Поэтому нужно учитывать еще и сложность поиска жилья, которая не всегда напрямую коррелирует со стоимостью квартир. Вот 10 стран, где найти квартиру сложнее всего:
- Люксембург;
- Ирландия;
- Нидерланды;
- Швеция;
- Германия;
- Австрия;
- Финляндия;
- Бельгия;
- Франция;
- Италия.
Самое низкое давление на жилье в Болгарии.
Какие зарплаты могут получать украинцы в странах ЕС?
Помимо цен на аренду следует учитывать также стоимость жизни в стране и потенциальный заработок. Ведь, например, в Болгарии не только самая дешевая аренда во всем Европейском Союзе, но и самая низкая средняя зарплата – 1125 евро в месяц, пишет Euronews.
При переезде следует учитывать зарплаты / Фото Pexels
Между тем самые высокие зарплаты предлагают следующие страны:
- Люксембург – 6755 евро;
- Дания – 5634 евро;
- Ирландия – 4890 евро;
- Бельгия – 4832 евро;
- Австрия – 4542 евро;
- Германия – 4250 евро;
- Финляндия – 4033 евро;
- Швеция – 3718 евро;
- Франция – 3555 евро;
- Словения – 2757 евро.